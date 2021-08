Bolsas da Ásia fecham em alta modesta, com tom 'dovish' de Powell sobre juros

As bolsas asiáticas fecharam em alta modesta nesta segunda-feira (30) após o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, sugerir que não terá pressa de elevar juros em discurso no fim da semana passada.

O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,54% em Tóquio nesta segunda, a 27.789,29 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 0,52% em Hong Kong, a 25.539,54 pontos, o sul-coreano Kospi se valorizou 0,33% em Seul, a 3.144,19 pontos, e o Taiex registrou ganho de 1,08% em Taiwan, a 17.396,52 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve alta de 0,17%, a 3.528,15 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto ficou perto da estabilidade, com ligeiro acréscimo de 0,06%, a 2.441,11 pontos.

Em aguardado discurso feito no simpósio anual de Jackson Hole do Fed, na sexta-feira (27), Powell adotou tom considerado "dovish", ou seja, favorável à manutenção de estímulos. Na ocasião, Powell indicou que o BC americano provavelmente começará a reduzir suas compras de ativos financeiros antes do fim do ano, mas ressaltou que requisitos para eventuais aumentos de juros são mais rigorosos.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul nesta segunda-feira, favorecida por ações de mineradoras e petrolíferas. O S&P/ASX 200 avançou 0,22% em Sydney, a 7.504,50 pontos.