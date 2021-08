Com investimento de R$ 540 milhões, Laje de Pedra passa a atuar sob bandeira alemã

A sexta-feira (27) foi de alvissareiras notícias para o ramo hoteleiro e do turismo no Rio Grande do Sul e no Brasil. A rede mundial de hotéis de luxo Kempinski, a mais antiga da Europa, chega à América do Sul e sua porta de entrada será o Estado. O tradicional Hotel Laje de Pedra, em Canela, na Serra gaúcha, passará a funcionar sob a bandeira da rede hoteleira alemã e, para isso, receberá um investimento na casa dos R$ 540 milhões.

O anúncio foi realizado na manhã desta sexta-feira em uma transmissão on-line. Conforme José Paim de Andrade, sócio da LDP Canela Empreendimentos, proprietária do Laje de Pedra, o investimento e a nova gestão irão transformar o hotel no melhor e mais luxuoso do Brasil. “Achamos uma oportunidade nessa aquisição. O Rio Grande do Sul é muito mais bonito do que o que tentamos imitar da Europa. Queremos revelar o Rio Grande do Sul, a arte gaúcha, a culinária, a história e a natureza, que, especialmente nesse lugar, é magnífica. O Laje de Pedra vai ser o melhor hotel do País, e está localizado na região mais importante como destino turístico fora do Litoral", enfatiza Andrade.

Segundo os investidores, hotel será o mais sofisticado do Brasil (Kempinski Laje de Pedra/Divulgação/JC)

Junto com José Ernesto Marino Neto e Márcio Carvalho, Andrade adquiriu o hotel em 2020 do Grupo Habitasul. Desde maio do ano passado o hotel está fechado. A previsão dos novos investidores é reabrir as portas do empreendimento totalmente remodelado ao final de 2024, com a inauguração da primeira fase, que consistirá na reforma da estrutura já existente.

Destinado ao público de alta renda, o, agora renomeado, Kempinski Laje de Pedra pretende reformular o conceito do antigo hotel, abraçando a natureza existente ao redor e, assim, proporcionando aos hóspedes, uma experiência diferenciada. "Temos oportunidades com os cânions, com as infinitas cascatas e cachoeiras, a natureza está igualzinha há 500 anos. Não queríamos uma rede em que os hotéis são rigorosamente iguais. O Kempinski valoriza essa cultura, essa imersão que o cliente vai ter em sua cultura local. É isso que queremos para o RS. Que o Laje de Pedra seja um palco para mostrar essa cultura", salienta Andrade.

Fundada em Berlim em 1897 e com sede em Genebra, a Kempinski conta com 78 propriedades e está presente em 34 países. Bernold Schroeder, CEO interino e presidente do Conselho de Administração da companhia destacou a chegada da rede no Brasil, ressaltando os pilares de atuação da empresa. "Estamos muito felizes de começar o desenvolvimento hoteleiro no Brasil começando pelo Rio Grande do Sul, em Canela, também pelas origens alemãs. Ter sempre prédios icônicos que fazem parte da história local, devolver para comunidade local com o investimento, e focando na sustentabilidade. Esses são três tópicos muito importantes para a rede Kempinski", disse.

Remodelado, hotel passará a contar com um rooftop com piscina (Kempinski Laje de Pedra/Divulgação/JC)

José Ernesto Marino Neto, fundador da BHS Internacional e um dos proprietários do hotel, lembrou que o Laje de Pedra dialogava pouco com a natureza ao seu redor e que mudar isso é uma das principais ações a serem tomadas com a remodelação. "Não é fácil criar um produto de luxo. Ele precisa ter mitigado todos os riscos que a história de um empreendimento hoteleiro já nos mostrou. O Laje de Pedra está em uma comunidade que tem história, com o DNA muito parecido com o que precisamos. Pegamos um edifício planejado no início dos anos 1970, em que se dava valor ao concreto, que foi planejado como uma caixa de concreto olhando para dentro, esquecendo a natureza maravilhosa que há fora. Estamos tendo a oportunidade de remontar o empreendimento. Faremos reformas, uma pequena demolição, novas construções, para deixar a natureza como a grande matriz do nosso empreendimento", celebra o empresário.

Acompanhando o anúncio do investimento de mais de meio bilhão de reais no Estado, o governador Eduardo Leite saudou a confiança dos investidores no Rio Grande do Sul. “Estamos muito honrados de observar um investimento de tal magnitude e pelo significado que tem pela tradição da bandeira Kempinski no mundo da hotelaria. O investimento é sinal de confiança no Estado e confiança no futuro do RS. O governo do estado dará todo apoio necessário para que este investimento tenha o sucesso devido”, afirmou o governador.

Empreendimento transformará os atuais 251 quartos em 155 suítes de alto padrão (Kempinski Laje de Pedra/Divulgação/JC)

No momento, o empreendimento está em fase de aprovação do projeto junto à prefeitura de Canela. A expectativa é de que o projeto seja aprovado dentro dos próximos 60 dias. Ainda que a Kempinski planeje novos investimentos no continente e, possivelmente, no Brasil, o hotel gaúcho possui um acordo de exclusividade para o uso da bandeira por um determinado período. Entre os diferenciais, está a possibilidade de algumas suítes serem compradas por quem deseja morar no local.

Confira detalhes do novo Kempinski Laje de Pedra: