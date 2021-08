Programa BRDE Labs inicia aceleração de 14 startups gaúchas

As 14 startups que terão seu desenvolvimento acelerado no programa BRDE Labs 2021 foram anunciadas nesta quinta-feira. A iniciativa do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) tem a Universidade Feevale, por meio do Feevale Techpark, como responsável pela metodologia e a condução dos trabalhos nesta segunda edição do programa.

O evento de lançamento, no HubOne da Feevale, em Porto Alegre, com transmissão ao vivo pelo Youtube, contou com a presença do governador Eduardo Leite; do secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, Luís Lamb; da presidente do BRDE, Leany Lemos; do reitor da Feevale, Cleber Prodanov; da diretora de Inovação da universidade, Daiana Monzon, e parceiros do ecossistema de inovação.

Neste ano foi introduzida uma inovação: empresas clientes do BRDE participam desde o início da aceleração na condição de âncoras, contribuindo com sua experiência para identificar gargalos e propor os desafios a serem solucionados pelas startups. São elas: CCGL, Coagrisol, Fida, Santa Casa de Porto Alegre e Xalingo. A aproximação das startups com empresas já consolidadas no mercado é um dos aspectos mais relevantes do BRDE Labs. Das 66 propostas inscritas, foram selecionados 15 projetos das áreas de saúde, tecnologia da informação, agronegócio, IoT (internet das coisas) e indústria 4.0, dos quais 14 participarão do processo de aceleração.

As startups são as seguintes: 2metric, Agidesk, AlterVision, Crops Team, Goclin, Latos, MaxxIntelli, NeedDigital, Nurseme, Pix Force, Prosumir, StartLearning, Zeir e Ziel, tendo a AuRos Robotics ficado como suplente, podendo assumir uma das vagas em caso de desistência de alguma selecionada.

A etapa de aceleração se inicia em 31 de agosto e termina em 21 de dezembro, durante o evento BRDE Labs Demoday. Durante esses quatro meses, as startups serão contempladas com as fases de validação, product market fit, go to market, crescimento e monitoramento, além de mentoria com especialistas, workshops de monitoramento e desenvolvimento, conexões e networking, com infraestrutura de apoio no Hub One Porto Alegre. Ao final do processo, os cinco melhores projetos acelerados receberão premiação em dinheiro.

O governador Leite relacionou os desafios da inovação com o lema de governo. "Queremos falar de soluções, do que pode mover o Rio Grande do Sul para o futuro. Olhamos para o passado com orgulho do que fizemos, mas também para o presente com orgulho do que estamos fazendo, dos ecossistemas de inovação, das nossas universidades, do capital humano que o Estado tem e, a partir disso, das perspectivas e do futuro que a gente consegue enxergar", afirmou.

O reitor Prodanov falou sobre a importância se aproveitar a expertise de todos para o sucesso do programa. "Cada um sabe o que tem que fazer, cada um tem o seu papel na sociedade e a Feevale não é diferente. A universidade tem um conhecimento e o que temos visto, principalmente neste mundo pandêmico, é que vivemos a real necessidade, a urgência da acelerarmos o processo do conhecimento para chegar no cidadão. E esse conhecimento chega por meio da inovação, do movimento de empresa, da renda e de uma sociedade muito mais harmônica", afirmou.