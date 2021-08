Ouro fecha em alta moderada, à espera de posicionamento do Fed em Jackson Hole

O contrato futuro de ouro mais líquido encerrou a sessão desta quinta-feira (26) com ganho moderado, à medida que investidores aguardam o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, no Simpósio de Jackson Hole, na sexta-feira (27).

O ouro com entrega prevista para dezembro subiu 0,23%, a US$ 1.795,2 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Conforme mostrou reportagem do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), analistas esperam que Powell apresente pistas sobre o processo de retirada de estímulos, conhecido como "tapering", mas deixe o anúncio formal do cronograma para uma reunião oficial do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), possivelmente a de setembro.

Para o Commerzbank, o banqueiro central deve evitar trazer muitos detalhes sobre a redução do programa de relaxamento quantitativo (QE, na sigla em inglês).

"Portanto, é perfeitamente possível que o preço do ouro suba posteriormente, se nenhuma informação nova for fornecida por Powell", especula o banco.

Nas últimas semanas, o metal precioso tem se mostrado particularmente sensíveis aos movimentos no câmbio e na renda fixa americano. Qualquer eventual sinalização que impulsione o dólar e os juros dos Treasuries pode, portanto, pressionar o ouro.