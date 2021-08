Indústrias do vestuário usam etiqueta de origem para divulgar produção gaúcha

Pouco mais de dois meses de lançada a campanha “A moda que você usa faz o futuro que você quer”, organizada pelo Sindicado das Indústrias do Vestuário do Rio Grande do Sul (Sivergs), 535 mil etiquetas de origem “Feito no RS – Made in RS” acompanharam as peças produzidas por 42 indústrias e vendidas a clientes de fora do Estado. A tag foi criada para promover a valorização das roupas produzidas por indústrias gaúchas e estimular o consumo, inclusive o online, de marcas locais.

Quem aderiu à campanha já começa a perceber os resultados. É o caso da empresa Mariana Pavan, especializada em tricô e que tua no mercado há 35 anos. A marca é vendida em 200 butiques espalhadas pelo Brasil e outras 24 no exterior – as roupas são enviadas para os Estados Unidos, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Reino Unido, Itália e França.

O mercado gaúcho representa apenas cerca de 10% da produção da Mariana Pavan. “Muitos clientes não sabiam que temos origem gaúcha. Muitos achavam que éramos de São Paulo e se surpreenderam com a informação”, conta Mariana, que é sócia-fundadora da empresa junto com a irmã Letícia.

De acordo com a empresária, esse retorno tem sido positivo uma vez que os clientes destacam a credibilidade do mercado gaúcho. “As pessoas veem a etiqueta de procedência como sinônimo de produto de qualidade”, conta Mariana, ao destacar que a tag continuará sendo aplicada nas peças enviadas ao mercado brasileiro.

A ideia de lançar a etiqueta começou a ser desenvolvida há quatro anos, quando Silvio Colombo, proprietário da Malibu Moda Praia e presidente do Sivergs, observou que o histórico do Rio Grande do Sul como referência em moda não era tão valorizado ou divulgado como deveria.

“A saída de muitas empresas daqui para Santa Catarina, nos últimos anos, se deu por questão de redução de custos, pois os impostos são menores no estado vizinho”, explica Colombo. “Isso em nada teve a ver com a qualidade dos produtos produzidos no Rio Grande do Sul, que é de excelência”, arremata.

Quando assumiu a presidência do Sivergs, Colombo passou a desenvolver o projeto, que acabou sendo acelerado em função da pandemia. Isso porquê o setor de vestuário foi um dos mais atingidos pela crise econômica consequente da disseminação da Covid-19 e os protocolos de contensão da doença no País. Pelos cálculos do sindicato, a retração do número de empresas do segmento no Estado foi de cerca de 22%, o que representou o fechamento de 1.400 postos de trabalho.

A iniciativa também deverá auxiliar as empresas de vestuário em um dos objetivos apontados, com foco a partir do terceiro trimestre deste ano. Pesquisa realizada pelo Sivergs entre 5 e 20 de abril, a expectativa de 24,4% dos entrevistados é poder reposicionar a marca durante a venda da moda outono-inverno de 2021 – de julho a setembro - para poder crescer em negócios futuros.