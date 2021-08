RS tem leve alta em saldo de empregos em julho e segue desempenho médio do País

O mercado de trabalho gaúcho teve desempenho em julho dentro da média de avanço verificado no Brasil. O avanço foi pequeno no saldo de vagas formais, diferença entre admissões e demissões, mas ocorreu. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quinta-feira (26), pelo governo federal, houve alta de 0,56%, com mais postos abertos do que fechados.

Em números absolutos, o percentual comparado a junho deste ano se traduz em 14.750 empregos formais (com carteira assinada), conforme o mais recentes panorama do cadastro que tem gestão da recriada pasta do Trabalho. O mês passado abriu 106.501 postos e fechou 91.751.

No País, a diferença indicou aumento de 0,77%. O saldo foi de de 316.580 postos de trabalho, que é calculado entre 1.656.182 admissões e de 1.339.602 desligamentos. O ministério informou que havia no País, em julho, 41.211.272 vínculos celetistas ativos.

No acumulado de 2021, foi registrado saldo de 1.848.304 empregos, decorrente de 11.255.025 admissões e de 9.406.721 desligamentos, com ajuste.

Os setores nacionais com saldo positivo foram serviços (127.751 postos), comércio (74.844 postos), indústria geral (58.845 postos), construção (29.818 postos) e agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (25.422 postos).

Em serviços, atividades de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas lideraram a geração de vagas. Na indústria, o ramo de transformação liderou, copm 54.441 postos.