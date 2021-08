Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, após Coreia elevar juros

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira (26), após o Banco Central da Coreia do Sul (conhecido como BoK) elevar juros, tornando-se o primeiro grande BC da região a começar a retirar estímulos adotados em função da pandemia de Covid-19. O clima na Ásia também é de cautela antes de um aguardado discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA), Jerome Powell.

O índice sul-coreano Kospi recuou 0,58% em Seul nesta quinta, a 3.128,53 pontos, interrompendo uma sequência de três pregões de ganhos. A queda veio após o BC do país elevar seu juro básico da mínima histórica de 0,50% - nível em que permaneceu por 15 meses - para 0,75%. A decisão do BoK foi interpretada como uma forma de conter o avanço das dívidas das famílias e esfriar os preços dos imóveis, mesmo num momento em que o surgimento de novos surtos de Covid-19 ameaça a recuperação econômica da Coreia do Sul.

Investidores na Ásia também estão cautelosos antes de um pronunciamento que Powell fará na sexta (27), durante o simpósio anual de Jackson Hole do Fed. Na semana passada, o BC americano sugeriu em ata de política monetária que poderá começar a reduzir suas compras mensais de ativos financeiros antes do fim do ano.

Na China continental, o Xangai Composto caiu 1,09% nesta quinta, a 3.501,66 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto teve queda de 1,53%, a 2.437,15 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng se desvalorizou 1,08%, a 25.415,69 pontos.

Já o índice japonês Nikkei conseguiu driblar a fraqueza na Ásia, com a ajuda de ações dos setores aéreo e ligado a chips, subindo 0,06% em Tóquio, a 27.742,29 pontos. Outra exceção foi o Taiex, que registrou modesto ganho de 0,12% em Taiwan, a 17.066,96 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom predominante na região asiática, e o S&P/ASX 200 caiu 0,54% em Sydney, a 7.491,20 pontos, reagindo a balanços corporativos desfavoráveis.