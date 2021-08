Workshop trabalha desenvolvimento de carreira através do autoconhecimento

Um workshop que trabalha desenvolvimento de carreira através do autoconhecimento promete orientar quem se encontra confuso na hora de decidir qual rumo tomar profissionalmente. Promovido pela Artenova Multiversidade, o curso Você, o Astro da sua Carreira foi criado a partir da perspectiva de que o desequilíbrio na vida financeira de milhares de famílias, causado pela pandemia de Covid-19, obrigou muita gente a repensar toda a sua vida.

https://www.artenovamultiversidade.com/voceoastrodasuacarreira A primeira aula ocorre nesta sexta-feira (27), das 19 às 22h em formato online (informações para inscrições podem ser acessadas em). O evento traz uma ótica inédita no País, unindo conhecimentos da astrologia vocacional com as metodologias de planejamento de carreira. Segundo as organizadors, este deve é "um projeto inovador e ousado", que tem o objetivo de fazer com que cada indivíduo consiga refletir e encontrar o seu caminho para o sucesso profissional, "entendendo o seu lugar no mundo, sem abrir mão de seu propósito e de fazer o que gosta".

"Sabemos que o Universo conspira e precisamos usá-lo a nosso favor”, recomenda uma das ministrantes, Susana Maestri, que é astróloga e terapeuta floral. Ela afirma que, apesar do formato virtual o curso tem número limitado de alunos, a fim de colaborar com as questões individuais, "com leveza, criatividade, organização e planejamento".

Além de nove horas-aula, os alunos também terão direito a uma leitura de seu mapa astral, para ser analisado de forma individual e em grupo. Após passar por este "autoconhecimento", a próxima etapa é prática, e será ministrada pela especialista em Curadoria de Carreira, com a professora Ana Bortolini. Nesta fase cada aluno vai passar por uma orientação para resolver as questões afloradas na primeira etapa do curso, durante o processo de autoconhecimento.

"Vamos ajudar a resolver questões voltadas para o trabalho e o propósito de vida, além de desenvolver talentos, habilidades e sanar possíveis dificuldades, com ferramentas do Planejamento de Carreira”, adianta Ana. O participante também ganhará uma hora particular de mentoria, para aprofundar a sua situação, tirar dúvidas e dar encaminhamentos de forma individualizada.