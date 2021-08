Transferência da CEEE-D para o Grupo Equatorial é oficializada na Aneel

Apesar de já ter assumido de fato a gestão da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE-D) em julho, após ter vencido o leilão pela estatal em março, somente nesta quarta-feira (25) foi feita na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a cerimônia de assinatura do termo que formaliza a transferência da distribuidora gaúcha para o Grupo Equatorial Energia. O evento foi realizado na sede do órgão regulador, em Brasília, e contou com a presença do governador Eduardo Leite.

"Estamos muito satisfeitos com a condução do processo e agradecemos muito o apoio e a colaboração da Aneel, e também ao Grupo Equatorial, que decidiu apostar no crescimento do nosso Estado”, afirmou Leite. O governador também ressaltou que a operação da companhia nas mãos da iniciativa privada é mais eficiente e ágil. “Tivemos tempo, antes de assumir a empresa, para entender os problemas e os desafios que teremos de enfrentar”, acrescentou o presidente da Equatorial, Augusto Miranda.

A CEEE-D atende 1,6 milhão de clientes em 72 municípios gaúchos. No Brasil, o Grupo Equatorial, considerando as novas concessionárias adquiridas em 2021 no Rio Grande do Sul e no Amapá, passa a atender 13% do total de consumidores brasileiros e responde por 7% do mercado de distribuição do País.

O controle acionário da CEEE-D, de titularidade da Companhia Estadual de Energia Elétrica Participações (CEEE-Par), foi leiloado em lote único pelo lance de R$ 100 mil, e o Grupo Equatorial assumiu o passivo da companhia – pelo menos R$ 4,4 bilhões acumulados somente em ICMS.

Parte desse valor, inclusive, já foi repassada aos municípios – no começo de julho, o Tesouro do Estado transferiu às 497 prefeituras gaúchas R$ 515 milhões referentes à parcela desse passivo tributário. Além da retomada do recebimento do ICMS pelo Estado – cerca de R$ R$ 1,3 bilhão por ano –, os benefícios da venda da empresa, segundo o governo, abrangem maiores investimentos na área de distribuição de energia elétrica.