Vendas do e-commerce estacionam no segundo trimestre

O avanço da vacinação e a queda do número de óbitos por Covid-19 têm contribuído para o retorno das atividades presenciais. Com mais lojas abertas e sem restrição de horário, o consumo no varejo físico cresceu 47,2% no segundo trimestre de 2021, na comparação com o mesmo período do ano passado, informa o terceiro relatório de Análise de Comportamento de Consumo do Itaú Unibanco. O aumento das vendas no varejo físico no segundo trimestre superou a alta nas vendas do varejo online no período, que foi de 43,2%. Com isso, a fatia das vendas online no bolo total ficou praticamente estacionada em 21,1%. No segundo trimestre de 2020, a fatia do online foi 21,5%.

"Isso me surpreendeu, achei que o varejo online iria crescer em participação", disse o diretor de estratégia e engenharia de dados do Itaú Unibanco, Moisés Nascimento. O especialista diz que ainda é cedo para saber se este é um movimento de desaceleração no varejo eletrônico. "Precisamos de pelo menos mais dois trimestres para termos esta perspectiva". Os gastos com compras no varejo total no segundo trimestre cresceu 46,4% na comparação anual.