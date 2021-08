Sebrae-RS lança marca de inovação e vai investir em startups

O Sebrae do Rio Grande do Sul ganhou uma versão literalmente customizada para novas demandas e perfil no pós-pandemia, com foco na atuação no ecossistema de inovação. O braço se chama Sebrae X, lançado nesta terça-feira (24) a uma plateia presencial e virtual no Instituto Caldeira, na Zona Norte de Porto Alegre. Uma das novidades é que a entidade poderá investir diretamente em startups com potencial de crescimento.

"A nova marca vem para servir de guarda-chuva para programas", definiu o diretor-superintendente do Sebrae-RS, André Vanoni de Godoy. O pacote de ações vai atender "empresas que nascem digitais", segundo a equipe da entidade. São frentes que vão de iniciativas internas para impulso a ideias a eventos, foco em ampliação e busca do mercado externo, inovação aberta, com parceria com parques e instituições de tecnologia.

A novidade será a possibilidade da entidade ser investidora direta em startups com potencial de entregas e impacto na matriz produtiva gaúcha.

"Já vínhamos gestando esta atuação que atende a uma dificuldade de acesso a capitais mais baratos desses negócios", explica Godoy. Além disso, diz o diretor-superintendente, será uma alternativade geração de receita para a entidade, que pode compensar "eventuais ameaças de redução de contribuições de fontes oficiais". "Será uma forma de gerar receita própria, por meio do retorno dos aportes."

Godoy avaliou que também será possível desenvolver ais ações para negócios tradicionais. "Para que possam fazer a transição para a nova economia, o que é inevitável", observou o diretor-superintendente. "Transformar ideias em negócios é o nosso objetivo, para incrementar a economia gaúcha", acrescentou ele.

Em breve, o Sebrae terá uma sala em uma das instalações do Tecnopuc, que contará com concurso com estudantes de Arquitetura para montar o escritório. A entidade também foi uma das articuladoras da montagem do Caldeira, que ocupa antigas instalações da AJ Renner, tecelagem precursora da indústria têxtil gaúcha e que deu origem à Renner, maior varejista de moda do País. Detalhe: o lançamento do Sebrae X foi na área onde estão conservadas as caldeiras da indústria.

Veja os braços de atuação do Sebrae X:

Mais iniciativas: ampliadas as células de inovação, com o lançamento do SebraeX Caldeira, um espaço localizado no Instituto Caldeira e, futuramente, a abertura do Sebrae X Tecnopuc, um ambiente dentro do Parque Tecnológico da Pucrs, em Porto Alegre. Além disos, Inno2b (plataforma para o desenvolvimento de desafios), hackathons e o SebraeX Lab.

Startups: mais ações e ênfase à interiorização, por meio de ações como o Programa StartupRS, que existe desde 2015 e possui suas versões de acordo com o estágio de maturidade da startup (start, digital, scale) ou conforme o segmento de atuação (agritech e shoes).

Go Global: programa desenvolvido com os parques tecnológicos da Pucrs, Unisinos e Ufrgs, mais a Unicred, com olhar de internacionalização será ampliado. Fazem parte desta frente o Desafio de Pitches Sebrae Like a Boss e o Ranking 15 Startups para ficar de olho.

Atitude Inovadora: programas para estímulo ao mindset inovador com foco no desenvolvimento das pessoas, da conexão com a inovação, como o Kick-off, para inserir os conceitos de atitude inovadora para que uma pessoa possa potencializar suas ideias e habilidades empreendedoras, desenvolvendo-se e aplicando-as em seus atuais ou futuros negócios.

Eventos: Salão de Inovação na Mercopar, StartupDay e Insight Sul para conexão e troca de experiências entre milhares de empreendedores gaúchos de pequenas e médias empresas.

Investimentos: farão parte desta frente o programa Do Anjo ao Unicórnio, que ensina como investir em startups, o Capital Empreendedor, pelo qual as empresas são capacitadas para buscar investimentos e recursos, e os Editais de Inovação, para apoio a projetos inovadores de empresas tecnológicas e startups através de subvenção econômica, com recursos não reembolsáveis. Também terá investimento direto nas empresas.

Ecossistema: trabalho com os ambientes para ativar a inovação do Estado, nas regiões e municípios, incluindo as parcerias com os parques tecnológicos, as incubadoras de empresas e os hubs de inovação. Ampliação dos Gestores de Inovação Regionais do Sebrae RS, hoje de nove, um para cada região do Estado onde o Sebrae tem unidades.