Caixa termina de pagar o lucro do FGTS 2021

A Caixa Econômica Federal finalizou, nesta terça-feira (24), o depósito do lucro do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para os 88,6 milhões de trabalhadores com direito. Segundo o banco, os créditos foram liberados para todos os trabalhadores participantes do FGTS que tinham saldo em contas do fundo no dia 31 de dezembro de 2020. Para cada R$ 100 na conta do FGTS no final de 2020, foram creditados R$ 1,86.

No extrato do FGTS, o lucro aparecerá com a data de 10 de agosto em cada uma das contas. Segundo a Caixa, o crédito foi feito com data retroativa para que fosse possível incluir os juros do mês.

Tem direito ao lucro anual o trabalhador que tinha saldo nas contas do FGTS em 31 de dezembro de 2020, inclusive para contas inativas. O lucro aparece separadamente em cada uma delas.

Como consultar

Para verificar quanto foi pago em seu extrato do FGTS, o trabalhador deverá acessar os canais oficiais da Caixa:

- o aplicativo FGTS (disponível gratuitamente para Android e iOS)

- o site oficial do FGTS ( www.fgts.gov.br)

Clientes da Caixa também podem fazer a verificação por meio do internet banking da instituição

O valor do lucro aparecerá como "AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2020". Para quem tinha mais de uma conta com saldo em 31/12/2020, o valor do lucro aparecerá no extrato de cada uma das contas do FGTS.

Quando sacar

O trabalhador só poderá usar esse dinheiro caso se enquadre em uma das situações previstas na lei 8.036/90 para o saque do FGTS, como demissão sem justa causa, aposentadoria, saque-aniversário e compra da casa própria. Veja 15 situações em que é possível sacar o FGTS.

Quanto foi distribuído

No total, foram distribuídos R$ 8,1 bilhões do lucro líquido do fundo em 2020 para 88,6 milhões de trabalhadores em todo o Brasil. O valor foi creditado em 191,2 milhões de contas. Com a distribuição de resultados, a rentabilidade anual do FGTS chegou a 4,92%, mais de duas vezes o rendimento da poupança, segundo a Caixa.

O pagamento começou a ser liberado após a aprovação da distribuição de 96% do lucro pelo Conselho Curador do FGTS, na última terça-feira (17).