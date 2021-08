Evasão de divisas e lavagem de dinheiro são alvo de operação da Polícia Federal no RS

Policiais federais cumprem três mandados de prisão e quatro de busca e apreensão em Santana do Livramento, além do bloqueio de contas bancárias, indisponibilização de bens imóveis e sequestro e arresto de veículos de um grupo de pessoas suspeito de utilizar contas bancárias de terceiros para a remessa de valores ao exterior.

A ação faz parte da Operação P2P, deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira (24), para combater os crimes de organização criminosa, evasão de divisas, operação ilegal de instituição financeira e lavagem de dinheiro.

As análises demonstraram que, entre 2018 e 2020, ao menos, R$ 11,6 milhões foram evadidos do Brasil com a efetiva disponibilização de aproximadamente US$ 3,1 milhões no exterior. Indícios apontam que a remessa dos valores ao exterior teria como principal objetivo a evasão de divisas, cambio ilegal e lavagem de dinheiro.

O termo “P2P” (peer to peer), em português "ponto a ponto", remete à rede de conexões do alvo com empresários, doleiros e operadores, visando a disponibilização de dólares no exterior.