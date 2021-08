Dólar recua de olho no exterior e na queda de juros com ajuda do Tesouro

O dólar recua em linha com o sinal predominante frente outras divisas emergentes ligadas a commodities no exterior, diante da alta do petróleo no mundo e do minério de ferro nesta terça-feira (24), na China. Os juros dos Treasuries e os futuros de Nova York sobem também. Os investidores locais monitoram, ainda, a queda dos juros futuros, após o Tesouro voltar a antecipar a divulgação da oferta de NTN-B para o leilão de hoje, com lote reduzido.

A antecipação do anúncio da oferta, com lotes baixos, é considerada positiva por profissionais de mercado, já que evita adicionar mais volatilidade aos negócios diante de desconforto dos investidores com incertezas nos cenários fiscal e político do País.

O Tesouro fará hoje leilão de Notas do Tesouro Nacional - Série B (NTN-B), papéis atrelados à inflação (11h), e vai repetir a estratégia da semana passada de ofertar lotes pequenos, com mínimo de 50 mil papéis em cada um dos três vencimentos programados para o dia conforme o cronograma do órgão.

Os mercados locais estão de olho ainda uma nova tentativa de votação do projeto que altera o Imposto de Renda, na Câmara dos Deputados. Há expectativas também por palestras dos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) às 10h30, e do Banco Central, Roberto Campos Neto, às 18h, em evento da XP Investimentos. A sabatina do procurador-geral da República, Augusto Aras, no Senado, fica no radar (10h) em cenário de crise institucional que tem apoiado a desconfiança dos investidores sobre o País.

Às 9h33 desta terça-feira, o dólar à vista caía 0,93%, a R$ 5,3308, na mínima. O dólar futuro de setembro recuava 0,96%, a R$ 5,3365.