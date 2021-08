Ouro fecha em alta, puxado por dólar fraco e com expectativa por Jackson Hole

O contrato mais líquido do ouro fechou em alta nesta segunda-feira (23), em sessão na qual a forte desvalorização do dólar ofereceu impulso aos preços do metal, que é cotado na moeda americana. Nesta semana, o mercado aguarda com expectativa o Simpósio de Jackson Hole, no qual poderão ser apresentados direcionamentos sobre a política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O discurso do presidente da autoridade, Jerome Powell, é especialmente esperado.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro encerrou a sessão de hoje com alta de 1,25%, a US$ 1.806,30 a onça-troy.

"Os participantes do mercado de ouro estarão concentrando sua atenção na conferência que será organizada pelo Fed", aponta o Commerzbank sobre Jackson Hole.

Os investidores esperam que a ocasião lhes dê alguma indicação da futura política monetária do Fed.

No entanto, o banco alemão não espera que Powell dê pistas sobre as perspectivas e "muito menos anuncie qualquer redução nas compras de títulos", o que é mais provável de acontecer na próxima reunião do Fed, no final de setembro.

Não visão do Commerzbank, o ouro provavelmente não avançará muito antes da conferência, e vem encontrando apoio no dólar mais fraco.