Porto Alegre vende R$ 25,14 milhões em índices construtivos

A prefeitura de Porto Alegre arrecadou R$ 25,14 milhões no leilão de índices construtivos realizado pela Secretaria Municipal da Fazenda (SMF) na semana passada. Foram vendidos 8,2 mil metros quadrados de Solo Criado – permissão para construir acima do permitido na lei.

Os índices poderão ser utilizados nas chamadas Macrozonas 1 (do Centro até a Terceira Perimetral, que engloba bairros como Petrópolis, Bela Vista, Menino Deus, Rio Branco e Moinhos de Vento) e Macrozona 3, que vai da avenida Carlos Gomes até o extremo Leste da cidade, com destaque para os eixos Anita Garibaldi-Nilo Peçanha Ipiranga-Bento Gonçalves e Assis Brasil-Sertório, englobando bairros como Jardim Europa, Três Figueiras e Passo da Areia. Essas são regiões onde têm ocorrido maior interesse do mercado da construção civil.

poderia arrecadar quase R$ 105,7 milhões O montante ficou abaixo da expectativa do município, quecaso conseguisse vender todos os 38 lotes ofertados a preço mínimo. Foram 7 lotes arrematados no leilão realizado na sexta-feira (20).

Este foi o 9º leilão dos índices especiais pró-mobilidade realizado pela prefeitura de Porto Alegre e o primeiro da atual gestão. O nome se explica pelo fato de os valores ofertados no leilão serem destinados às obras de infraestrutura, aquisição e desapropriação de terrenos, instalação de equipamentos públicos, como praças e parques, preservação de bens tombados e inventariados.

Leilões desta natureza surgiram em 2012 a partir da necessidade da criação de recurso para financiar as obras de mobilidade urbana que preparariam a capital gaúcha para receber o público da Copa do Mundo de futebol masculino sediada pelo Brasil em 2014.

Como muitas dessas obras não foram concluídas até a realização do evento, houve necessidade da manutenção destes leilões para financiar as construções, que englobam também obras de BRT para o transporte público e no passado chegou a considerar a criação de um metrô na cidade.

A Copa passou, e o fundo para qual se destinam os recursos mudou de nome, passando a se chamar Fundo Especial Pró-Mobilidade (Funpromob). Recursos deste fundo municipal são obrigatoriamente aplicados em obras de mobilidade urbana e desapropriações.

Ao todo, nos 9 leilões que ocorreram desde 2014, a prefeitura arrecadou R$ 194,22 milhões na venda de 72.450 metros em Solo Criado. Nos últimos dois leilões, em 2020 e 2021, foram pouco mais de R$ 50 milhões em 15,7 mil metros quadrados.

Para o secretário da Fazenda de Porto Alegre, Rodrigo Fantinel, o resultado do leilão realizado na sexta demonstra o interesse do mercado e a credibilidade do leilão junto ao setor. “O leilão de índices atende aos projetos de empreendimentos que estão em estudo para serem implantados na Capital e é uma importante fonte de recursos para o financiamento da infraestrutura da cidade”, destaca.

De acordo com a gestora da Assessoria Especial para Aquisições e Alienações da SMF, arquiteta Maria Alice Michelucci, “a venda de índices é uma vantagem que dá condições ao empreendedor de adquirir o potencial construtivo antes de desenvolver o projeto, e que permite planejar suas necessidades de índices ao longo de 10 anos”, complementa.

O leilão dos índices construtivos possibilita aos empreendedores construir utilizando o potencial além do que o Plano Diretor estabelece. A lei que regula o planejamento urbano também determina a altura máxima dos imóveis, afastamento lateral e a taxa de ocupação do terreno pela construção.

Nos leilões, o empreendedor pode comprar índices construtivos sem a necessidade de apresentar projeto de construção. A utilização do índice construtivo adquirido pelo empreendedor tem prazo de 10 anos – ou seja, permite um planejamento de longo prazo para grandes e médios empreendimentos.

“O empreendedor tem uma vantagem, pois compra no preço de hoje, e, se vai construir daqui a 5 anos, por exemplo, a tendência é que esse preço aumente, mas o índice ele necessita já está comprado”, frisa Maria Alcie Michelucci. Ela afirma que a prefeitura já aplicou cerca de R$ 150 milhões em recursos advindos dos 8 leilões anteriores.

A arquiteta relata, também, que os empreendedores não têm levado tanto tempo para aplicar os índicieis adquiridos em seus empreendimentos. “Temos empreendedores mesmo entre os que adquiriram índice no leilão de 2020 que já vêm aplicando em suas construções”, relatou a coordenadora da área na prefeitura.