Ouro fecha em leve baixa, pressionado por dólar após dado fraco nos EUA

O contrato mais líquido do ouro fechou em leve queda nesta terça-feira (17), após operar em alta durante parte relevante da sessão. O metal foi pressionado pela valorização do dólar, após a divulgação de dado negativo do varejo dos Estados Unidos.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro encerrou a sessão com perda de 0,12%, a US$ 1.787,80 a onça-troy.

Segundo o Departamento do Comércio dos EUA, as vendas no varejo do país tiveram queda de 1,1% em julho, na comparação com o mês anterior, a US$ 617,7 bilhões. O resultado frustrou analistas, que previam queda mais tímida, de 0,3%.

A moeda norte-americana foi impulsionada após a publicação do indicador, com "o dólar continuando a atrair apoio de riscos para o crescimento global, resultado das perspectivas incertas para a economia da China e a crise geopolítica no Afeganistão, e casos crescentes de Covid-19", de acordo com o Western Union.

O Commerzbank explica que investidores do ouro ficariam atentos ao discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, iniciado no período da tarde desta terça.

O banco alemão aponta que os observadores ouvirão atentamente quaisquer indícios sobre quando o esperado "tapering", processo de retirada de estímulos pela autoridade, pode começar.