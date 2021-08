Corsan tem lucro de R$ 142,5 milhões no 2º trimestre, alta de 17,6%

Com chance de ter a maior parte do capital vendida ao mercado, operação de depende ainda do aval da Assembleia Legislativa , a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) teve alta de 17,6% no lucro líquido ajustado no segundo trimestre de 2021. O resultado ficou em R$ 142,5 milhões, ante R$ 121,1 milhões do mesmo período de 2020.

Os dados do balanço foram divulgados pela direção na área de investidores no site da estatal. Com a expectativa de privatização por meio de abertura de capital, a Corsan vem adotando práticas de governança e informações que seguem perfil de companhias listadas.

A receita líquida, que exclui as receitas de construção numa prática corrente no segmento, diz a empresa, chegaram a R$ 728,6 milhões de abril a junho nas 317 localidades atendidas, aumento de 9,8% frente ao segundo trimestre do ano passado. No detalhamento da atividade, o fornecimento de água gerou fluxo financeiro 9,4% maior, e o segmento de tratamento de esgoto receita 16,3% acima do mesmo período.

O Ebitda ajustado, os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, atingiu R$ 203 milhões no período recente, alta de 23% em relação ao segundo trimestre de 2020. A margem Ebitda foi de 27,9%, avanço de três pontos percentuais no desempenho anterior. A direção da estatal analisou, em nota do balanço, que os números refletem a "melhoria de eficiência.

O diretor financeiro e de relações com investidores da Corsan, Douglas Casagrande, projetou que o terceiro trimestre do ano deve trazer resultados com a mesma evolução do segundo trimestre devido aos impactos nas receitas dos reajustes nos serviços aos consumidores que entraram em vigor em 1º de julho. Em 2020, a atualização das tarifas ocorreu no último trimestre.

A estatal citou ainda a primeira etapa da liberação de R$ 300 milhões do financiamento de até R$ 450 milhões junto à International Finance Corporation (IFC) , instituição ligada ao Banco Mundial (Bird). Os recursos serão destinados a projetos para redução do índice de perdas de água e melhoria da gestão de energia da companhia. A Corsan foi a primeira empresa no mundo a aderir à iniciativa Utilities for Climate (U4C – Serviços Públicos para o Clima), valoriza a direção.

Sobre o processo de venda do capital que está em poder do Estado, que deve se manter ainda como o maior detentor de ações, a companhia reafirma o propósito do governo de seguir com a tramitação do Projeto de Lei na Assembleia Legislativa. A proposta, após a retirada da exigência de consulta popular para liberar a venda, autoriza "a transferência do controle acionário para a iniciativa privada, por meio de oferta pública de ações (IPO)".

A abertura de capital com venda do controle faz parte da estratégia do governo Eduardo Leite (PSDB) para conseguir recursos estimados para cumprir as metas do novo marco do saneamento. A estatal estima que serão necessários R$ 10 bilhões em aportes até 2033 nas 307 localidades onde detém a concessão ativa do fornecimento de água e tratamento de esgoto.

A empresa tem hoje 307 contratos válidos, um (com Erechim) anulado e nove vencidos que terão de passar por nova licitação, que pode ou não ser conquistada pela Corsan.