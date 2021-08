Bolsas asiáticas fecham em baixa, com ações ligadas a serviços pressionadas em Xangai

Os mercados acionários asiáticos registraram queda nesta terça-feira (17). Papéis ligados ao consumo de serviços estiveram entre os mais pressionados em Xangai, enquanto Tóquio chegou a avançar, mas sucumbiu ao tom negativo geral.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei terminou em baixa de 0,36%, em 27.424,47 pontos, na mínima do dia. O mercado japonês chegou a subir, mas perdeu fôlego ao longo do dia, com investidores à espera de notícias de hoje dos Estados Unidos, como o dado de vendas no varejo e evento com o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell. Entre ações em foco, a companhia de tecnologia Mercari caiu 4,0%.

Na China, a Bolsa de Xangai fechou em queda de 2,00%, em 3.446,98 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, caiu 2,52%, a 2.503,35 pontos. Papéis ligados ao consumo de serviços estiveram entre os mais penalizados, como agências de turismo e vendedoras de bebidas e alimentos. Além disso, os dados abaixo do esperado da economia chinesa continuavam a repercutir.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng teve baixa de 1,66%, em 25.745,87 pontos. Na Bolsa de Taiwan, o índice Taiex caiu 1,17%, a 16.661,36 pontos.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi fechou em queda de 0,89%, em 3.143,09 pontos. Ações ligadas a viagens estiveram sob pressão, ao lado daquelas de empresas de transportes de mercadorias por via marítima. Estrangeiros continuaram a vender papéis na bolsa sul-coreana, com os riscos da covid-19 sobre a atividade também em foco.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 terminou em baixa de 0,94%, em 7.511,00 pontos, na Bolsa de Sydney. Após recordes recentes, o mercado australiano teve jornada negativa para algumas de suas maiores empresas, com o setor financeiro entre as maiores baixas.