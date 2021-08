Balança tem superávit de US$ 1,974 bilhão na 2ª semana de agosto

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,974 bilhão na segunda semana de agosto (dias 9 a 15). De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (16) pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 6,341 bilhões e importações de US$ 4,366 bilhões.

Em agosto, até o dia 15, a balança comercial acumula superávit em US$ 3,581 bilhões, com exportações em US$ 12,173 bilhões e importações de US$ 8,592 bilhões. No acumulado do ano, o saldo é superavitário em US$ 47,939 bilhões.

As exportações registraram aumento de 46,9% na média diária de agosto ante o mesmo período do ano passado, com crescimento de 36,5% na Agropecuária, avanço de 108,9% na Indústria Extrativa e alta de 23,7% nas vendas de produtos da Indústria de Transformação.

Já a média diária de importações aumentou 55,7% no período, com crescimento 18,1% na Agropecuária, alta de 296,8% na Indústria Extrativa e avanço de 51,7% em produtos da Indústria de Transformação.