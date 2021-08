Pilgrim's Pride criará comitê especial, após proposta da JBS para fechar capital

A Pilgrim's Pride Corporation (PPC) informou, na manhã desta segunda-feira (16), que o conselho da companhia, subsidiária da brasileira JBS, planeja formar um comitê especial para avaliar e revisar a proposta da JBS de comprar 100% das ações ordinárias em circulação pelo preço de US$ 26,50 por ação, ou quase US$ 1,3 bilhão em valores totais.

A JBS detém atualmente, por meio de suas subsidiárias, 80,21% das ações de emissão da PPC. A proposta está condicionada à aprovação de um comitê especial, com capacidade de decisão e pela maioria dos titulares de direitos de votos atrelados às ações em circulação de emissão da PPC que não sejam detidas pela JBS ou suas subsidiárias.

Em um documento arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês), a Pilgrim's disse que não poderia dar nenhuma garantia de que a proposta resultará em um acordo com a empresa brasileira ou qualquer outro negócio.

As ações da Pilgrim's subiram mais de 20% na sexta-feira (13), fechando em US$ 27,34, acima do preço de aquisição proposto pela JBS.