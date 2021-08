Ataque hacker não afetou plataforma do Tesouro Direto, diz Ministério da Economia

O Ministério da Economia divulgou nota nesta segunda-feira (16) para esclarecer que o ataque hacker aos sistemas internos do Tesouro Nacional na última sexta-feira (13) não afetou a plataforma de negociações do programa Tesouro Direto, operacionalizado pela B3. "As compras e vendas continuam podendo ser realizadas normalmente", enfatizou a pasta.