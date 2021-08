Braskem prioriza diversidade e inclusão no seu Programa de Estágio 2022

A Braskem está com as inscrições abertas até 27 de agosto para seu Programa de Estágio 2022, pelo sitehttps://www.braskem.com.br/carreira. Focada nos pilares de diversidade, equidade e inclusão, a companhia realiza diferentes iniciativas no processo seletivo a fim de aumentar a diversidade e representatividade dos candidatos, com foco principalmente em universitários negros.

Com condução 100% on-line e gamificada, a seleção busca alinhamento do perfil do candidato com a cultura e os valores da empresa. Nesta edição, o programa oferece mais de 212 vagas para os seguintes estados: São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Alagoas.

Para atingir suas metas, a Braskem também flexibilizou alguns critérios de seleção, um deles é o inglês. O idioma deixou de ser obrigatório e os candidatos que ingressarem no programa serão elegíveis a bolsa de inglês. Além disso, a avaliação de currículos acontece às cegas, sem acesso a informações como idade, instituição de ensino e experiência prévia. Outro destaque é que o teste de raciocínio lógico foi substituído por uma avaliação de tomada de decisão permitindo conhecer de forma mais inclusiva os candidatos.

A companhia ainda conta com o apoio da Cia de Talentos para realizar iniciativas direcionadas a atração, contratação, desenvolvimento e inclusão de grupos minorizados na sociedade.

Em 2021, o Programa de Estágio da Braskem contratou 250 estudantes. Desse total, 38% negros, 54% mulheres, 45% pessoas de baixa renda e 5% acima de 28 anos. “A Braskem busca ter, cada vez mais, um ambiente de trabalho inclusivo e diverso. Com o nosso Programa de Estágio buscamos, ano a ano, inovar e superar nossos desafios para alcançar a nossa meta de aumentar a representatividade de grupos minorizados no nosso quadro de colaboradores, principalmente a de negros”, explica Camila Fossati, responsável pela área de Diversidade e pelo Programa de Estágio da Braskem.

Neste ano, a Braskem traz quatro etapas diferentes para selecionar os candidatos:Exploraçãoé a fase que o candidato troca experiências com personagens em um game, para conhecer a companhia e seu negócio;Inovaçãoé a dinâmica que trabalha ideias que causem impacto dentro e fora da empresa;Transformaçãoserá realizada em grupo, para os candidatos aprovados nas duas primeiras etapas, na qual os líderes da Braskem terão a oportunidade de avaliar como os participantes tomam decisões práticas para transformar ideias em ação; e, por fim, acontece aEntrevista Individual, que é a porta de entrada para iniciar a carreira na companhia.

As vagas são para estudantes universitários que estejam cursando a partir do segundo ano de graduação nos cursos de: Engenharias (Química, Elétrica, Mecânica e Produção), Administração, Economia, Ciências Contábeis, Psicologia, Química, Publicidade, entre outros. É necessário ter disponibilidade para estagiar em média 30 horas semanais. O Programa de Estágio da Braskem tem duração de um a dois anos, com início a partir de janeiro de 2022.