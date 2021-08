Feira ecológica do Parque Farroupilha realiza entrega de vendas online e delivery

Em tempos de pandemia e de modernização tecnológica, a Feira dos Agricultores Ecologistas (FAE), que acontece tradicionalmente nas manhãs de sábado na avenida José Bonifácio, ao lado do Parque Farroupilha (Redenção), em Porto Alegre, lançou o serviço de compras pela internet, com tele-entrega que iniciou para o público em geral neste sábado (14). Os pedidos dos consumidores podem ser feitos entre 7h de quarta-feira e 14h de quinta-feira, e as cestas serão enviadas todos os sábados.

A ação, de acordo com o integrante da Associação dos Produtores Ecologistas Solidários do Rio Grande do Sul, Elson Schroeder, ainda está começando, mas é uma possibilidade de a feira atingir um público que não alcança atualmente. “Tem gente interessada em produtos orgânicos, a um custo acessível, mas que não gosta de vir à feira”, comenta Schroeder.