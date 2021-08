Expansão do Banrisul Cartões para o Brasil não será feita sem sócios, diz presidente

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul quer expandir a operação do Banrisul Cartões para o resto do País. Explorar o mercado para além da divisa do Estado significa nadar em correntes mais fortes, em meio a peixes maiores.

Para sobreviver em uma concorrência nacional acirrada, o banco necessitará de sociedade com potenciais investidores para incrementar o seu programa de cartões. Essa parece ser a única saída para que a operação fora do Sul brasileiro ocorra sem maiores riscos à estabilidade do banco.

“O que a gente imagina é que o esforço para crescer e ser um banco de nível nacional, competindo com empresa que detém vários e vários bilhões de reais e ainda assim se manter competitivo. Se o banco fizer essa aposta unicamente com capital próprio, acredito que seria uma tomada de risco que eu não gostaria de fazer”, afirmou o presidente da instituição, Cláudio Coutinho, durante apresentação dos resultados do segundo trimestre do Banrisul em 2021 nesta sexta-feira (13).

Coutinho avalia que, em um mercado onde instituições financeiras tem poder de investimento múltiplas vezes maior, a busca por parceiros, sócios com poder de investimento, seria mais adequada para a saúde financeira da instituição.

“Uma boa gestão de risco não recomendaria fazer uma aposta dessa forma, colocando todas as fichas no capital do banco. Prefiro que a gente traga dinheiro para, junto conosco, tomar esse risco. É mais prudente, mais lógico do ponto de vista de risco do banco”, declarou o presidente do Banrisul.

Para efeitos comparativos, Coutinho citou o exemplo da credenciadora de cartões Stone, que adquiriu a empresa de software Linx por quase R$ 6,8 bilhões, em novembro de 2020. “São nossos concorrentes. Stone fez cheque de R$ 6 bilhões e comprou à vista. O patrimônio do Banrisul inteiro é R$ 8 bilhões. Estamos concorrendo com empresas que valem R$ 70, 80 bilhões. Colocar nosso capital interior não me parece algo que seja de uma boa política de gestão de risco”, afirmou.