Lucro do Banrisul cresce 135,3% no 2º trimestre de 2021

O Banrisul informou nesta quinta-feira (12) que alcançou, no segundo trimestre de 2021, lucro líquido ajustado de R$ 281,9 milhões, uma expansão de 135,3% frente igual período de 2020. Já a rentabilidade ajustada anualizada foi de 13,1% sobre o patrimônio líquido médio.

No primeiro semestre, o resultado ajustado atingiu R$ 560,8 milhões, 48,6% acima do registrado no mesmo período de 2020. O crescimento do período reflete, especialmente, o menor fluxo de despesa de provisão para perdas de crédito, a redução das despesas de pessoal, margens financeiras pressionadas, além do consequente maior volume de tributos sobre o lucro.

No primeiro semestre de 2021, o Banrisul atuou no fomento do desenvolvimento sustentável do Estado. Uma das medidas promovidas no período, possibilitando a manutenção e crescimento das empresas e geração de emprego e renda, foi o lançamento da linha de crédito Banrisul Giro FGI, permitindo que mais empresas tivessem acesso a novos recursos, contando com a garantia do Fundo Garantidor para Investimentos - FGI. Foram lançadas, ainda, novas linhas de crédito destinadas a microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas, além de linhas de repasse da Finep direcionadas à inovação tecnológica e à indústria 4.0.

A carteira de crédito do Banrisul registrou saldo de R$ 36,6 bilhões em junho de 2021, incremento de R$ 674,2 milhões ou 1,9% nos 12 meses, período em que a estratégia comercial manteve-se voltada à seletividade na concessão de novos créditos, visando a preservação da qualidade da carteira de crédito. Como resultado desta estratégia, o índice de inadimplência acima de 90 dias, em junho de 2021, foi de 2,23% e permanece nos menores níveis históricos registrados pelo Banco.

O saldo de crédito rural alcançou R$ 3,4 bilhões em junho de 2021, com aumento de R$ 458,6 milhões ou 15,8% frente a junho de 2020. A contratação de operações de crédito de longo prazo com recursos próprios do Banco, por meio da equalização das taxas de juros junto ao Tesouro Nacional; o aumento da base de contratação nas operações de custeio da safra de inverno/2021; a antecipação da contratação das operações de pré-custeio para a safra de verão 2021/2022; e a disponibilidade de recursos e ofertas de diversas linhas de crédito; foram fatores preponderantes para a consolidação do crescimento da carteira e a presença mais destacada do Banrisul no segmento do agronegócio gaúcho.