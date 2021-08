Top de Marketing 2021 abre inscrições

O Top de Mkt ADVB/RS 2021 abriu o primeiro lote de inscrições até 17 de setembro. O prêmio busca reconhecer as melhores estratégias e práticas de marketing em diferentes segmentos de atuação, sendo aberto para instituições do Primeiro, Segundo e Terceiro setores, cujos cases tenham gerado resultados no Rio Grande do Sul.

São premiações segmentadas, além das distinções Ouro, Prata e Bronze (destinadas às empresas com pontuações mais altas), o reconhecimento Personalidade de Marketing ADVB/RS, entregue a um profissional do mercado que tenha se destacado no desenvolvimento da cultura de marketing e vendas no último ano, e o prêmio Agência Top de Mkt.

As organizações poderão realizar a inscrição de cases distintos em uma mesma categoria ou em categorias diferentes. Inscrições pelo site https://bit.ly/38TOPdeMkt_Inscrição.