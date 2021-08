Eletrobras vai acelerar o investimento no 2º semestre, diz diretora financeira

A Eletrobras investiu apenas 46% do que havia planejado para o primeiro semestre deste ano. O orçamento projetado era de R$ 3,27 bilhões, mas somente R$ 1,5 bilhão saiu do papel, informou a diretora Financeira da empresa, Elvira Presta, em teleconferência com analistas para detalhar o resultado financeiro do segundo trimestre deste ano. A expectativa, contudo, é de aceleração no segundo semestre.

A pandemia e imprevistos na construção da usina nuclear de Angra 3 e da manutenção de Angra 1 e 2 foram as principais dificuldades enfrentadas pela companhia para cumprir o orçamento previsto. Além disso, a estatal elétrica foi prejudicada por atrasos em licenciamentos e licitações em linhas de transmissão.

Apenas na construção de Angra 3, a expectativa era gastar R$ 943 milhões no primeiro semestre deste ano, mas apenas 41% disso, R$ 383 milhões, foram investidos de fato. Para compensar o atraso, a Eletrobras quer acelerar o investimento de R$ 1,6 bilhão no "período crítico de Angra 3", etapa que inclui obras civis e montagem eletromecânica, segundo Presta.

As Sociedades de Propósito Específico (SPE) das quais a estatal faz parte foram as que tiveram investimento mais aquém do previsto. O aporte de R$ 171 milhões foi 34% menor do que o planejado, de R$ 499 milhões.