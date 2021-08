Cautela interna predomina e mantém Ibovespa em queda, abaixo dos 122 mil pontos

Em uma manhã de poucas movimentações no mercado internacional, os ativos domésticos refletem a cautela do investidor com o cenário nacional. Com isso, o dólar avança moderadamente contra o real, seguido pelos juros futuros, enquanto na Bolsa o viés é vendedor, com o Índice Bovespa oscilando abaixo do patamar dos 122 mil pontos. Embora a agenda de indicadores não seja muito extensa, a manhã é movimentada pelas falas do ministro da Economia, Paulo Guedes, em reunião na Câmara, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que participa de evento.

Para Vitor Miziara, da Criteria Investimentos, o mercado segue focado nos eventos políticos voltados à economia.

Segundo ele, a percepção é de que o tempo para avanço de reformas está ficando escasso. "Se o governo não conseguir votar reformas até setembro, basicamente não vai haver reforma nenhuma nesse ano", disse. No entanto, ele afirma que o que mais estressa o mercado hoje é a PEC dos Precatórios e os artifícios para que novos gastos sejam feitos, de maneira a não serem contabilizados no teto de gastos. "A aprovação de um 'fundão' ou algo do tipo com certeza vai estressar o mercado", diz.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que os governos que destinaram mais recursos para evitar as consequências econômicas da pandemia de coronavírus apresentaram menos impactos. "Quando olhamos o mundo emergente, vemos que países com maiores gastos, como o Brasil, evitaram uma queda mais aprofundada e recuperação mais rápida", afirmou durante o Congresso Nacional Abrasel, realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes.

Ele afirmou também que, nas próximas semanas e meses, o fator fundamental a ser observado na pandemia do novo coronavírus não será tanto a disponibilidade de vacinas, mas sim a rejeição da população aos imunizantes.

Entre os indicadores do dia, o destaque fica com a alta de 1,7% do volume de serviços prestados em junho ante maio. O resultado ficou dentro das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que previam desde uma queda de 2,40% a alta de 2,90%, mas superou com folga a mediana, que era positiva em 0,40%.

Para Pietra Guerra, especialista em ações da Clear, o setor de serviços podem despontar de forma positiva. "Esperamos uma retomada desse setor mais acelerada, dado que ele foi muito impactado com a pandemia. Com a continuidade da vacinação, prevemos um setor de serviços mais positivo. E o dado divulgado hoje que corroborou com isso foi o volume de serviços prestados em junho, que veio acima das expectativas. Bom para ficar de olho nas empresas relacionadas ao setor", afirma.

Às 10h42, o Ibovespa tinha baixa de 0,78%, as 121.099,77 pontos, tendo como destaque positivo as ações da Petrobras (+0,240 na ON e +0,14% na PN) e com a ponta negativa destacando alguns papéis do setor financeiro e de varejo, como Banco do Brasil ON (-1,64%) e Via Varejo ON (-5,61%).