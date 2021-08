Sem teto de gastos, País teria capacidade de pagar integralidade das despesas com precatórios

Mesmo com o alto crescimento do volume dos precatórios, o Governo Federal teria capacidade de arcar com as despesas de pagamento de dívidas reconhecidas pela Justiça em sua totalidade, não fossem as limitações impostas pelo teto de gastos.

“Na inexistência dessa regra, provavelmente esse pagamento estaria sendo feito pelo seu valor integral, porque o País tem capacidade de honrar essa despesa. A questão é a incompatibilidade delas com o nosso conjunto de regras atuais”, afirmou o secretário do Tesouro Nacional, Jeferson Bittencourt, durante entrevista coletiva nesta terça-feira (10) organizada pelo Ministério da Economia para explicar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos precatórios.

O objetivo da proposta é compatibilizar o crescimento desta despesa, que pegou o Ministério da Economia de surpresa, ao limite de gastos que hoje é ligado à Constituição Federal. “Viemos observando um crescimento muito significativo no volume de precatórios e temos nossa principal regra fiscal. Nosso grande objetivo é trazer uma compatibilização dessa despesa, que se tornou muito relevante dentro do orçamento, com a nossa principal ancora fiscal que é o teto de gastos”, afirmou o secretário especial de Tesouro e Orçamento Nacional, Bruno Funchal.

A PEC que altera o regulamento dos precatórios foi entregue pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Federal nesta segunda-feira (9).

Entre 2018 e o previsto para 2022, a evolução dos gastos com sentenças judiciais terá um crescimento real de 102%, saltando de R$ 36, 6 bilhões para R$ 89,1 bilhões. Volume que fica “muito acima da regra do Teto”, afirmou Funchal.

“O crescimento de 2020 para 2021 foi menos de R4 3 bilhões, mas de 2021 para 2022 o crescimento (do volume de gastos com precatórios) será de R$ 34,4 bilhões. Então, aquela folga no teto de gastos que a gente estava projetando de cerca de R$ 30 bilhões foi basicamente todo consumido por crescimento inesperado dos precatórios”, declarou o secretário.

Na avaliação do secretário do Orçamento Federal, Ariosto Antunes, este “é um crescimento sem precedentes”. “Se olhar os últimos 10 anos de séries de sentenças judiciais, o que mais cresceu esse valor foi 2019 para 2020, onde já tinha se ligado um sinal de alerta, quando a despesa cresceu 38,5%. A gente chega de 2021 para 2022 com um crescimento de 89,8%, que são esses R$ 34 bilhões de acréscimo”, afirmou Antunes.

A PEC estabelece a hipótese de parcelamento de precatórios. Por um lado, redefine o conceito de “super precatório”, definindo o limite para precatórios no valor de até mil vezes o valor de 60 salários-mínimos, valor que chegaria hoje a algo em torno de R$ 66 milhões. Esse precatório seria parcelado – 15% dele sendo pago no exercício seguinte e o restante sendo parcelado em até nove vezes.

Por outro lado, muda a regra de requisição de pequeno valor, para os precatórios de até 60 salários-mínimos. São precatórios de até R$ 455 mil que sempre serão pagos integralmente, sem a possibilidade de parcelamento.

A camada intermediária, de precatórios com valor entre R$ 455 mil e R$ 66 milhões, estaria sujeita a uma regra transitória que ficaria em vigor até 2029 e também serão parcelados. São 8.771 precatórios que fazem parte desta camada, o que representa 3,3% do total de precatórios atingidos pelo parcelamento, que são mais de 264 mil precatórios.

Para o ano que vem, as novas regras trariam uma economia de R$ 33,5 bilhões ao orçamento da União. “Esses precatórios ficam parcelados. É bom deixar claro que não é suspensão de pagamento, não é calote, é parcelamento”, ressaltou Cristiano Moares, procurador-geral da Fazenda Nacional substituto.

Contudo, mesmo que eventualmente a União precisará fazer o pagamento dos valores dos precatórios, o ministério afirma não ter capacidade de avaliar os impactos da medida de médio a longo prazo. “Para fazer projeções de 5, 10 anos, o ideal é que tivesse tendência bem clara. A tendência ainda é muito errática. É difícil fazer projeção de longo prazo. O problema que a gente tem hoje, que temos que tratar, é esse novo volume de R$ 90 bilhões de precatórios e com a regra do teto”, afirmou Funchal.