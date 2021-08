Pré-vestibular de Porto Alegre é comprado por grupo paranaense

Um cursinho pré-vestibular com sede em Porto Alegre e especializado em jovens que querem entrar em faculdades de Medicina foi arrematado por um grupo paranaense. A notícia foi divulgada no começo da tarde desta sexta-feira (7), com projeção de investimentos e ampliação da atuação. O negócio foi fechado em julho.

O cursinho Elite passa a fazer parte da rede Bertoni, que surgiu no Paraná, em 2000. Em nota, o Bertoni diz que vai implantar turmas de Ensino Fundamental 2 e Médio em 2022. O investimento previsto é de R$ 30 milhões, informa o grupo paranaense.

A rede comprou 100% do capital social do pré-vestibular, fundado pelo professor Daniel Lavouras, o Bagual, como é popularmente conhecido entre os alunos. O nome Elite não será usado, com a operação passando a assumir a fachada da Bertoni. A previsão é de retomar as atividades presenciais neste semestre, com turmas de pré-vestibular. As matrículas abrem no dia 16. As atividades já serão na nova sede, no bairro Auxiliadora.

O Bertoni tem colégio de Ensino Médio e Fundamental e ainda é voltado também a pré-vestibular para a demanda de Medicina, o Bertoni MED. Tem quatro unidades no Brasil, além de uma em Ciudad del Este, no Paraguai, na fronteira com o Brasil. A gaúcha será a sexta operação.

As unidades adotam currículo internacional e também preparam estudantes para ingresso em universidades dos Estados Unidos, do Canadá, na Europa e na China, diz a rede.

O Elite foi um dos primeiros cursinhos com foco no público que quer entrar na graduação mais disputada em qualquer seleção. Com a pandemia, ganhou mais força como critério de seleção o Exame do Ensino Médio (Enem), principalmente nas universidades federais, que suspenderam os concursos presenciais. Algumas já usavam a nota do Enem como único caminho para o acesso às vagas.

O cursinho da Capital também prepara exames de admissão no Instituto Militar de Engenharia (IME) e Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

O presidente do Bertoni, Fred Ganem, explicou, em nota, que o método de ensino e aprendizado desenvolvido por Lavouras, e que seria o segredo do elevado número de aprovações a vagas, foi o que despertou o interesse no negócio. O fundador do Elite é hoje diretor do Departamento de Promoção e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Ganem fiz que Bagual deve retornar para atuar na escola.