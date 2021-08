CMPC investirá US$ 530 milhões em ampliação da planta de Guaíba

A planta de celulose da chilena CMPC em Guaíba receberá um aporte de US$ 530 milhões para modernizar e expandir sua capacidade de produção em mais 350 mil toneladas. O projeto, chamado de BioCMPC, permitirá ao grupo qualificar ainda mais a operação da unidade que já vem registrando bons desempenhos, tendo superado a marca de 2 milhões de toneladas de celulose e papel produzidas em 12 meses, entre maio de 2020 e abril de 2021.

O presidente global das empresas CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, concederá entrevista coletiva à imprensa na tarde desta sexta-feira (6) para detalhar o projeto. A companhia é conhecida no Rio Grande do Sul pelos robustos investimentos já realizados. Em 2015, a empresa expandiu suas operações com uma segunda linha de produção de celulose. O investimento de R$ 5 bilhões aumentou em mais de três vezes a capacidade produtiva da planta industrial.

Na ocasião, a ampliação criou 10 mil empregos diretos e 30 mil indiretos, além de gerar um programa de formação de mão de obra, beneficiando, aproximadamente, 9 mil profissionais. A construção da planta Guaíba 2 favoreceu ainda o estímulo a fornecedores locais, com a contratação de cerca de 180 empresas do Rio Grande do Sul e a arrecadação de impostos de aproximadamente R$ 102 milhões em ICMS e R$ 2,2 bilhões em compras locais. Fundada no ano de 1920, a CMPC iniciou suas operações no Brasil em 2009, quando adquiriu a unidade de Guaíba da Aracruz Celulose.