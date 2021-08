Marcopolo anuncia férias coletivas em suas três fábricas

A Marcopolo confirmou, nesta quinta-feira (5), a concessão de férias coletivas, a partir de 23 de agosto, aos colaboradores das suas três fábricas: duas em Caxias do Sul e uma em São Mateus, no Espírito Santo. Na nota oficial, a fabricante de ônibus atribui a decisão aos impactos da falta de insumos na sua programação de produção.

A unidade San Marino voltará a operar em 13 de setembro. Já as unidades Ana Rech e São Mateus retornarão em 22 de setembro. A área comercial permanecerá trabalhando integralmente com foco em vendas e atendimento aos clientes. Os prazos de entregas dos ônibus estão sendo renegociados com os clientes visando ao menor impacto possível ao setor.