MRV projeta seis empreendimentos e 300 novas vagas no RS

O segundo semestre de 2021 promete ser movimentado para a MRV em solo gaúcho. Isso porque a companhia projeta o lançamento de seis empreendimentos até dezembro, contemplados nos municípios de Porto Alegre, Canoas, Viamão, São Leopoldo e Caxias do Sul. Com a metra traçada, 300 novos empregos deverão ser abertos para quem for atuar na construção dos prédios. Sendo assim, o número de trabalhadores passaria de 1.300 para 1.600.

Em julho, a construtora tirou do papel o Porto La Paz, condomínio na zona norte da Capital. Os apartamentos possuem custo estimado de compra a partir de R$ 160 mil, e contam com dois dormitórios e vaga de garagem, além das atrações que a área de lazer do prédio oferece, como playground, salão de festas e bicicletário.