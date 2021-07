Preço médio do aluguel comercial avança 0,62% no primeiro semestre em Porto Alegre

O preço médio do aluguel de salas e conjuntos comerciais de até 200 metros quadrados aumentou 0,62% de janeiro a junho deste ano em Porto Alegre na comparação ao mesmo período do ano passado, segundo o Índice FipeZap. No acumulado de 12 meses, o valor do aluguel comercial avançou 1,12%.

Em relação à avaliação mensal, junho de 2021 apresentou queda de 0,05% sobre igual mês do ano passado, com preço médio de R$ 30,80 por metro quadrado.

A rentabilidade para o investidor que opta por investir no imóvel com a finalidade de obter renda com aluguel (chamado rental yield) em junho deste ano foi de 0,44 ao mês e de 5,29% ao ano para quem aplicou em alugueis na capital gaúcha.

O Índice FipeZap avaliou 8.501 anúncios publicados em Porto Alegre. Com base nesta amostra, os bairros que apresentaram os maiores valores por metragem em junho foram Auxiliadora (R$ 40,40/m2), Moinhos de Vento (R$ 36,93/m2), Rio Branco (R$ 34,98/m2), Menino Deus (R$ 34,62/m2) e Petrópolis (R$ 31,18/m2), todos acima do preço médio da Capital.

No entanto, a maior variação de preço em 12 meses foi apurada no Partenon, com alta de 28%, custando R$ 22,36 o metro quadrado, em junho deste ano. Para se ter ideia, a segunda maior alta em 12 meses foi de 7,5% no bairro Floresta, com valor de R$ 22,00 o metro quadrado de salas e conjuntos comerciais em junho deste ano.