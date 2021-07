Construção volta a projetar alta de 4% para 2021 após revisão para baixo

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) voltou a apostar no crescimento de 4% no PIB do setor para 2021, previsto no início do ano. Em abril, a entidade havia baixado a projeção para 2,5% por causa da alta dos insumos. O presidente da CBIC, José Carlos Martins, diz que a nova revisão foi puxada pela alta procura de imóveis, com perspectiva de avanço nos lançamentos para a faixa de mercado de maior renda.

A melhora nas atividades da construção no segundo trimestre também influenciou. O índice, de 48,6 pontos, é o mais alto para o período desde 2012, de acordo com levantamento da entidade. Em junho, o desempenho chegou ao maior patamar desde setembro de 2020, seguindo um crescimento observado desde abril.

Mesmo com as projeções positivas, a falta e o alto preço da matéria-prima seguem preocupando o setor. O problema foi enfrentado por 55% dos empresários nos últimos três meses. "Apesar de todos os problemas, chegaremos aos 4%. Se não estivéssemos travados, passaríamos de 6%", diz Martins, que reclama das barreiras do país para trazer insumos do exterior. O presidente da CBIC voltou a defender redução no imposto de importação do aço para favorecer a oferta de matérias para o mercado local. Outro problema, segundo Martins, foram os ruídos na proposta de reforma tributária, que apontavam para um potencial aumento da carga tributária do setor. Segundo o presidente da entidade, esse é um tema que continua provocando incertezas.

No início do mês, cerca de 140 incorporadoras de oito estados trouxeram 20 mil toneladas de aço da Turquia. Mas Martins diz que a quantidade é pequena diante das 9 milhões de toneladas consumidas pelo setor nos anos anteriores.

O presidente da CBIC disse que a estratégia do setor para enfrentar a falta ou o custo de matéria-prima para os empresários da construção será "um choque de oferta por meio da importação de produtos". Ele acrescentou que a demanda consistente por imóvel, as baixas taxas de juros e o incremento do crédito imobiliário vão continuar ao final de 2021 e em 2022. Para Martins, com os juros baixos, a prestação pode até ser inferior a um aluguel.

"Um ponto em relação à pandemia é que as pessoas ficaram atualmente mais em casa e perceberam a importância da residência e de ficar junto dos familiares. Isso gerou uma demanda enorme por novas moradias, inclusive moradias adequadas para o novo momento que estamos vivendo", disse Martins. Para o empresário, a recuperação do setor está ocorrendo em um ritmo abaixo do seu potencial. "O setor da construção é como uma Ferrari com freio de mão puxado", declarou, durante entrevista coletiva à imprensa. "Poderíamos ter recorde de contratações e geração de empregos. Mas uma série de temores aos empresários fizeram com que não chegássemos ao nível de atividade ao qual poderíamos chegar".

Martins também destacou a queda nos financiamentos com recursos do FGTS para a compra e a construção de imóveis. "O financiamento com FGTS estancou", disse, referindo-se à queda nos empréstimos dessa modalidade no primeiro semestre.