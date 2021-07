Flexibilização de horários ajuda a amenizar perdas de bares e restaurantes do RS

As flexibilizações para o funcionamento de bares e restaurantes durante a pandemia traz os primeiros resultados. Os dados da pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) apontam que metade do setor de Alimentação Fora do Lar registrou prejuízo no faturamento do mês de junho. O índice é menor do que o registrado em abril quando chegou a 71% e também na comparação com a média nacional, que é de 56%.

Outro sinal que aponta para uma melhora no segmento é a perspectiva de abertura de emprego. A pesquisa indica que 27% dos estabelecimentos pretendem contratar nos próximos três meses e apenas 12% pensam em demitir funcionários. O restante aponta para um cenário de estabilidade, com a intenção de manter o quadro de colaboradores.

“A retomada já está acontecendo, porém, a situação ainda precisa de cuidados”, explica Maria Fernanda Tartoni, presidente da Abrasel no Rio Grande do Sul. Apesar da leve melhora, alguns dados preocupam a Abrasel no Estado. Em todas as pesquisas desde o início de 2021, mais da metade dos estabelecimentos declararam que estão com contas em atraso, chegando a 55% em junho. As dificuldades para quitar a folha salarial também são um problema para 17% dos empresários do ramo de Gastronomia no Estado.