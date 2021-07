Nações serão mais interdependentes após pandemia, avalia Plöger

O mundo já vive o início do que será a realidade pós-pandemia que se vislumbra com o avanço da vacinação ao redor do globo, na avaliação do líder empresarial Ingo Plöger, presidente do IP Desenvolvimento Empresarial e Institucional, durante palestra organizada pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha. O coronavírus alterou totalmente o modo como as relações acontecem no mercado, e deixará uma herança de maior correlação e interdependência internacional.

"O hiato que foi e está sendo a pandemia resultou em uma freada brusca na maneira em que estávamos operando, e a economia recebeu um abalo sísmico muito intenso na maneira como a gente fazia as transações comerciais, interpessoais, e hoje a gente está saindo de uma circunstância dessa de novas formas de agir", relata o empresário.

A nova realidade comercial formada por essas novas formas de relacionamento será a herança para uma perspectiva de futuro econômico que já está se estabelecendo, segundo Plöger, a partir de alguns pontos principais.

Em primeiro lugar, ele vê a economia global 'desbalanceada', após um ano em que a China conseguiu manter crescimento positivo ante a revezes sofridos pelos demais países no mundo.

Outra característica importante é a desestruturação das cadeias globais com a falta de alguns insumos que não costumavam ser um problema antes da pandemia: "A questão que hoje é uma novidade é a de restrição a suprimentos de componentes eletrônicos que, pela própria pandemia, tiveram uma demanda estupenda, desabastecendo cadeias produtivas tanto industriais como automotivas. É uma questão que não está resolvida, e investimentos emergenciais estão sendo feitos nos Estados Unidos e na Europa para tentar rebalancear esse tema" relatou Plöger.

A partir desta realidade imposta atualmente, o economista projeta os três principais efeitos da pandemia no futuro imediato: "nós vamos sair mais digitalizados, mais ricos e mais pobres e, em terceiro, vamos ter uma situação onde a coerência e a interdependência vão aumentar exponencialmente".

Para ele, a tendência de concentração de renda foi acelerada durante a pandemia. "Hoje, no mundo, 800 milhões passam fome. Abriu-se uma tesoura na questão social", afirmou Plöger.

Sobre as relações internacionais, ele avalia que um cenário de pós pandemia "vai ser uma nova realidade onde a interação e a interdependência vão se mostrar mais fortes do que antes, especialmente em questão de locomoção e de agregação, como a gente tem visto nesse último ano".

Mesmo já prevendo um mundo parcialmente livre do coronavírus - ou, pelo menos, imune a ele - Plöger vê que o cenário mundial ainda é de muita incerteza, principalmente com a proliferação cada vez maior da variante Delta, que vem se tornando predominante em países europeus e chegando a cada vez mais cidades brasileiras, inclusive no Rio Grande do Sul.

Portanto, o "ritmo de retomada da normalidade deve ser postergado. Vamos ter terceira onda, vamos ter outras vacinações, portanto essa insegurança vai continuar, mas muito mais dominada do que antes", afirmou Plöger.