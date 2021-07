Dólar sobe com aversão a risco no exterior por cepa delta e Opep+

Na pesquisa Focus, divulgada mais cedo pelo Banco Central, a projeção para a inflação em 2021 se distanciou ainda mais do teto da meta perseguida pela autoridade monetária (5,75% ao ano). Os economistas do mercado financeiro alteraram a previsão para o IPCA este ano de alta de 6,11% para 6,31%. Há um mês, estava em 5,90%.

Na esteira dos dados mais recentes de inflação, os economistas também alteraram suas projeções para a Selic no fim de 2021, de 6,63% para 6,75% ao ano (mediana). Há um mês, estava em 6,50%.

Às 9h23 desta segunda, o dólar à vista subia 1,43%, a R$ 5,1883, enquanto o dólar futuro de agosto ganhava 1,46%, a R$ 5,1955. No exterior, o índice DXY subia 0,32%, a 92,980 pontos. O euro recuava a US$ 1,1707, de US$ 1,1808 e a libra cedia a US$ 1,3705, de US$ 1.3764. O juro da T-Note 10 anos caía a 1,2204%, ante 1,300% na tarde de sexta.