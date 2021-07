RS só deverá iniciar análise da retomada de grandes eventos na semana que vem

alavancar a retomada de grandes eventos a partir da próxima semana volta gradual de eventos O plano da prefeitura de Porto Alegre dedeverá atrasar. Isso porque a análise do pedido e do cronograma sugerido pela administração municipal, que previa a liberação de locais com ocupação de até mil pessoas já na segunda-feira (19), só será iniciada no Gabinete de Crise do governo do Estado na terça-feira (20) à tarde. A proposta da Capital prevê a, com ampliação de público a cada duas semanas, até chegar à ocupação máxima, em setembro, quando é estimado que 70% da população da cidade esteja com o esquema vacinal completo.

A ideia do município era conseguir avançar no calendário de eventos ainda em julho, mas a decisão depende de aprovação do Gabinete de Crise e aval do Estado. Segundo o Palácio Piratini, o documento oficial da prefeitura deu entrada no final da tarde de quinta-feira (15), e apenas na próxima semana começará a ser avaliado pelo GT Protocolos, integrado por representantes das Secretarias da Saúde, Planejamento e Gestão e gabinete do governador, e pelo Gabinete. Geralmente, as reuniões do grupo ocorrem às quartas-feiras, mas a próxima deverá ser realizada um dia antes.

Vicente Perrone, secretário-adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre, pasta responsável pelo licenciamento de eventos, comenta que não há como avançar nos planos sem a aprovação do Gabinete de Crise. "Só nos resta aguardar, não há muito o que fazer", afirma.

live que confirmou a retirada de alertas a sete regiões do Estado Na quarta (14), durante, em função da melhora dos indicadores da pandemia, a secretária da Saúde, Arita Bergmann, comentou que qualquer flexibilização de atividades com público grande e aglomerações deve ser bem pensada e planejada com toda a segurança. "Temos de avaliar se é oportuno começarmos a retomada e reabertura dos eventos", disse.

No dia 25 de julho, com aval do governo do Estado, será promovido o primeiro evento-teste do setor de entretenimento noturno, na Casa NTX, em Porto Alegre. Com testagem de público até 30 horas antes do ingresso no local, o evento também deverá balizar as futuras decisões sobre a retomada efetiva das atividades do segmento no RS.