Calculadora estima tempo de vida por profissão

No Brasil, mulheres nutricionistas com cerca de 30 anos têm três vezes mais chance de morrer de câncer de mama do que outras brasileiras na mesma faixa etária. Já os arquitetos ocupam o primeiro lugar no país quando se mede a representatividade dos suicídios dentro de determinada profissão. Essa causa de morte, por sua vez, quase dobrou nos últimos cinco anos entre os professores. Estas são algumas das estimativas obtidas por meio da calculadora que projeta a expectativa de vida e principais causas de morte com base na profissão, recém-lançada pela Azos, uma startup do setor de seguros (insurtech). Disponível ao público, a calculadora toma como referência informações do IBGE, como idade, sexo e profissão, e a base de dados oficial do governo, que indica mortes por município, entre 2014 e 2019. Foram analisados mais de 7 milhões de óbitos, até antes do início da pandemia.