Yara tem lucro líquido de US$ 539 milhões no 2º trimestre

A fabricante norueguesa de fertilizantes Yara International reportou, nesta sexta-feira (16), lucro líquido US$ 539 milhões (US$ 2,10 por ação), no segundo trimestre de 2021. Em igual período do ano anterior, a companhia havia registrado lucro de US$ 223 milhões (US$ 0,83 por ação).

Na comparação anual, houve alta de 141%. A receita avançou 37,5% no mesmo comparativo, para US$ 3,947 bilhões ante US$ 2,869 bilhões no segundo trimestre de 2020.

Já o Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) aumentou 37%, para US$ 799 milhões em comparação com US$ 583 milhões um ano antes. Ao excluir itens especiais, o Ebitda do segundo trimestre deste ano teve avanço de 32%, comparado com igual intervalo de 2020, para US$ 539 milhões.

Em comunicado, a empresa afirma que a melhora tem a ver com o fato de o aumento nos preços dos seus produtos mais do que compensar a alta de custos de energia mais elevados, despesas fixas e efeitos cambiais.

As entregas de produtos da companhia foram 1,35% maiores em comparação com o segundo trimestre do ano anterior e atingiram 9,779 milhões de toneladas. A produção de fertilizantes acabados da companhia no período registrou baixa de 0,66%, para 5,074 milhões de toneladas, enquanto a produção de amônia subiu 1,2% para 1,891 milhão de toneladas.

A empresa afirmou que o fluxo de caixa melhorou ainda mais, com quase US$ 3 bilhões de caixa livre gerados nos últimos quatro trimestres. "Como resultado, iremos propor um dividendo adicional de NOK 20 por ação para pagamento no terceiro trimestre, em linha com nossa alocação de capital política", disse o presidente e diretor executivo da Yara, Svein Tore Holsether.

Segundo nota da companhia, o mercado está em uma tendência positiva, com maior preços dos alimentos, com plantio e nutrição de plantas mais forte, além de incentivos para os agricultores. "Os mercados de fertilizantes de nitrogênio são expressivos, com preços significativamente mais altos do que há um ano, refletindo uma demanda mais forte e oferta limitada de novos produtos. O negócio industrial da empresa cresceu após a demanda mais fraca durante o início da pandemia".