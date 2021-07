No primeiro semestre de 2021, a Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre (Smamus) aprovou 626 projetos pelo modelo de Licenciamento Expresso, com um investimento total de R$ 3,971 bilhões.

A lista inclui também as propostas tidas pela prefeitura como prioritárias, por atenderem ao decreto municipal para a retomada econômica em razão da pandemia. Os 10 maiores projetos representam um total de R$ 1,18 bilhão em investimentos e têm potencial para gerar até 33 mil empregos.

Divididos entre residenciais e não residenciais, os empreendimentos têm portes variados. O maior projeto é o condomínio residencial Melnick Even Angelim, no bairro Jardim do Salso, com investimento de R$ 322 milhões. No total, são quase 57 mil m2 de área construída e uma perspectiva de 12,1 mil vagas empregos, entre diretos e indiretos.

A construtora Melnick tem outros três empreendimentos entre os 10 maiores, todos residenciais: um na avenida Nilo Peçanha (R$ 190 milhões de investimento); outro na rua Umbu (R$ 87,5 milhões) e um terceiro na rua José do Patrocínio (R$ 76,6 milhões).

A Companhia Zaffari tem dois empreendimentos listados entre os top 10. Uma ampliação na área do Bourbon Country, na avenida Túlio de Rose, com previsão de movimentar R$ 96,7 milhões e gerar 300 vagas de trabalho, diretas e indiretas. Aparece, ainda, o novo Zaffari Bela Vista, em frente à Praça da Encol, com aporte previsto de R$ 95,1 milhões e até 600 empregos no total. Completam a lista dos 10 maiores empreendimentos das construtoras Goldsztein Cyrela, CFL e Vanguard.

De acordo com o balanço da Smamus, mais de 1,2 mil pedidos de licenciamento ambiental para projetos arquitetônicos foram protocolados no sistema. Deste total, 64,8% representavam propostas de baixo impacto urbanístico e ambiental, ou seja, poderiam tramitar pela modalidade de Licenciamento Expresso, oferecida pelo município.

Embora tenha sido desenvolvido em 2017, o Licenciamento Expresso se consolidou recentemente, e registrou neste ano o menor tempo médio de análise de projetos, 20 dias úteis. Com isso, o prazo médio de análise de todos os pedidos protocolados também caiu. De 214 dias em 2019 para 143 dias, no primeiro semestre de 2021.

Segundo o secretário Germano Bremm, à frente da pasta desde 2019, fatores como a tramitação digital de processos e a separação deles de acordo com o impacto ambiental para o município são fundamentais para dar mais fluidez ao serviço. "Estamos trabalhando para qualificar, cada vez mais, os processos de licenciamento porque sabemos do impacto que tem a indústria da construção civil na cidade e também de como, antes, estes processos eram morosos e motivo de reclamação", destaca ele.

Conforme Bremm, trata-se de "um trabalho que começamos em 2020, a partir de uma reformulação do Licenciamento Expresso, que não funcionava muito bem, e qualificamos neste ano, aumentando o rol de projetos enquadrados nessa modalidade. Com isso, diminuímos o tempo para aprovação e conseguimos dedicar mais atenção aos projetos de maior complexidade", completa.