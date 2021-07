Azul recebe homologação para operar no Aeroporto Santos Dumont

A Azul informou que, desde o último sábado, tornou-se a mais nova aérea a receber da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) a homologação que permite que aviões realizem procedimentos de aproximação no aeroporto Santos Dumont (RJ) mesmo em cenários climáticos desfavoráveis. Segundo a companhia, a expectativa é reduzir o número de voos alternados em 23%, ou seja, a partir de agora passageiros correm menos riscos de ter o voo desviado para o Galeão em caso de condições meteorológicas adversas para pouso.

Por enquanto, a certificação é exclusiva para aeronaves modelo Airbus A320neo. "Considerado o mais exigente dentre as certificações da Anac, o RNP-AR 0.1 deixa a frota de Airbus da Azul muito menos exposta a alternar voos devido ao mau tempo, especialmente durante o inverno, quando há a presença de nuvens baixas no entorno do aeroporto fluminense", disse a aérea em nota.

"Conquistar essa autorização era fundamental para a operação no Santos Dumont, já que amplia o nosso patamar operacional, mantém a segurança das aeronaves e torna a experiência Azul para quem voa muito mais completa", diz em nota o gerente geral de Flight Standards e Treinamento da Azul, Guilherme Holtmann, que comandou os treinamentos para a certificação da aeronave.

O próximo objetivo da Azul é iniciar os trabalhos para certificar a frota de jatos de nova geração da Embraer (195 E2), para operações em procedimento RNP-AR 0.1.