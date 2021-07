Petróleo fecha em baixa, com Opep+ e cautela por variante delta do vírus

Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa nesta segunda-feira (12), em meio às dúvidas sobre os planos de produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) nos próximos meses. Além disso, o mercado observa com cautela os impactos da variante delta do coronavírus, que gerou novas medidas de restrição em diversas partes do mundo, apresentando riscos para a demanda.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o barril do petróleo WTI com entrega prevista para agosto fechou em baixa de 0,62% (-US$ 0,46), a US$ 74,10, enquanto o do Brent para o mês seguinte recuou 0,52% (-US$ 0,39) na Intercontinental Exchange (ICE), a US$ 75,16.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) vem recomendando cautela no ritmo de reabertura econômica, uma vez que a variante delta do novo coronavírus está se espalhando por muitas regiões. Japão, Indonésia e Tailândia renovaram restrições de mobilidade. Na Austrália, a situação também é preocupante e os casos estão aumentando, embora Sydney já esteja sob novo lockdown. A tendência implica incerteza para a demanda, uma vez que tende a restringir a atividade.

Na semana passada, a Opep+ não conseguiu chegar a um acordo sobre sua oferta futura, e o impasse vem gerando incerteza para o mercado. As dúvidas para a produção a partir de agosto, embora com viés de alta à primeira vista, agora semearam "confusão e discórdia o suficiente para que o mercado não confie totalmente na aliança para manter uma trajetória de ganhos de preço do petróleo estável", avalia a Rystad Energy.

"Há a preocupação de que o desacordo em curso sobre o caminho a seguir pela Opep+ possa levar à rebelião de alguns membros e à produção irrestrita que poderia inundar o mercado com mais petróleo do que ele pode absorver", indica a consultoria. "A perspectiva de produção irrestrita de petróleo pelos produtores da OPEP +, em conjunto com o que poderia ser uma nova onda pandêmica, é um cenário de baixa que manteve um limite razoável nos ganhos de preço e ajudou a reduzir a especulação", avalia a Rystad Energy.