Sine de Porto Alegre oferta quase 350 vagas de emprego nesta segunda

Com a retomada de áreas da economia após os períodos mais críticos da pandemia e avanço da vacinação contra a Covid-19, o número de vagas de emprego nos serviços públicos de intermediação de vagas como o Sine começa a reagir.

Nesta segunda-feira (12), os postos do órgão em Porto Alegre terão quase 350 ofertas de trabalho formal, com carteira assinada.

Em nota, o Sine lista 346 postos a serem preenchidos. Nesta segunda-feira (12), haverá entrevistas para 30 vagas de auxiliar de limpeza. As pessoas devem ir ao Sine da avenida Sepúlveda, esquina com a avenida Mauá, no Centro Histórico. É exigido que o candidato tenha pelo menos seis meses de experiência na área.

O sistema também ofertadas 30 vagas de farmacêutico, 20 para auxiliar de logística, 17 para eletricista e mais 17 para jardineiro. No local, também são retiradas cartas de entrevista para outras vagas. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Também há oferta de 19 vagas para pessoas com deficiência.

Uma dica é fazer o agendamento eletrônico para agilizar o atendimento e evitar filas, diz o Sine. A carta de encaminhamento pode ser acessada pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. Dúvidas e informações podem ser obtidas também por e-mail: [email protected]

Confira a lista de vagas e funções