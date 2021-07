Segmentação do turismo é aposta para consolidar a retomada do setor no RS

O incentivo à segmentação do turismo, com valorização das potencialidades e produtos locais, é a aposta da Secretaria Estadual do Turismo (Setur) para estimular a retomada do setor após a crise gerada pela pandemia. Há dois meses, encontros setorizados por área têm debatido as peculiaridades turísticas do RS e buscado fomentar a oferta de experiências diferenciadas e voltadas a todos os públicos.

"Nosso objetivo é fazer com que as novas ofertas turísticas estimulem essa segmentação e as vastas potencialidades existentes no Estado", comenta o titular da Pasta, Ronaldo Santini.

Nesse sentido, serão realizados 15 encontros com o trade turístico e municípios, até novembro, para apresentar ações que já vêm sendo tocadas e planejar futuras. "O Rio Grande do Sul oferece ao turista do próprio Estado e de outras regiões uma riqueza de possibilidades. Nesta sequência de reuniões vamos fazer uma troca de informações para que cada segmento seja estruturado e ganhe novas atrações”, destaca o secretário.

Até o momento, duas reuniões segmentadas já foram promovidas- em maio, sobre cicloturismo, e nesta terça-feira (6), sobre campismo e caravanismo. No foco estiveram temas como camping e glamping- opções de acampamento que proporcionam aos adeptos a conexão com a natureza, mas com ampla estrutura, conforto e até luxo-, que ganham cada vez mais espaço entre os turistas- e turismo com motorhome e trailers.

Em meio à pandemia, os roteiros em áreas verdes se tornam uma opção segura e totalmente viável a todos os públicos. Santini comenta ainda que o segmento turístico voltado ao campismo é uma forma rápida e de baixo investimento para a ampliação das atividades do setor. No entanto, segundo ele, precisa oferecer boas estruturas e ações que integrem gastronomia e cultura.

Em meio à pandemia, campings se tornam opções seguras e viáveis a todos os públicos. Foto: Harleyson Almeida/Divulgação/JC

A ideia, nesse sentido, é incentivar que as cidades que mantêm infraestrutura turística e hotéis também possam olhar com atenção para as opções de camping, investir no entorno e promover eventos para atrair os visitantes. "Ninguém vai querer permanecer em um local que não tenha próximo um restaurante, uma opção de lazer ou uma estrutura mínima como uma tomada para recarregar o celular. As pessoas precisam se sentir seguras e acolhidas", diz Santini.

O secretário defende ainda que sejam explorados ingredientes locais e típicos de cada região do Estado nas opções gastronômicas oferecidas. "Para valorizar o que é nosso, o produto e o produtor local", completa.

Nos próximos encontros promovidos pela Setur serão abordados o turismo religioso, o voltado ao bem-estar, turismo a cavalo, o turismo acessível, roteiros voltados ao público LGBTQIA+, cicloturismo, turismo cultural, náutico, geronturismo, de natureza, de negócios e focado em compras.