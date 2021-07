Cautela externa e interna joga Ibovespa para baixo, com cena política no radar

Com as mesmas preocupações internas, o pregão na B3 começou de forma cautelosa, o que é reforçado ainda pelo tom negativo externo, com investidores à espera de novos dados econômicos. Nesta terça-feira (6), será informado o PMI Composto dos Estados Unidos. Antes disso, na volta do feriado, a maioria das bolsas americanas cai, assim como as europeias, após indicadores mistos da região. Na Alemanha, a maior economia da Europa, houve piora das expectativas econômicas e nas encomendas feitas pela indústria.

Enquanto alguns países indicam um quadro de menos tensão em relação à pandemia de Covid-19, a situação no Brasil continua requerendo cuidados redobrados. Além da atenção em si com a doença, a Prefeitura de São Paulo identificou o primeiro caso da variante Delta do coronavírus na cidade. O caso deve ficar no radar do investidor, à medida que pode colocar em risco a velocidade econômica do País se mais casos forem relatados.

Ontem, a série de notícias desfavoráveis envolvendo o governo pesou no índice Ibovespa, que fechou em queda de 0,55%, aos 126.920,05 pontos. Às 10h33min, o índice Ibovespa caía 0,63%, aos 126.119,59 pontos, após atingir a mínima diária aos 125.984,18 pontos. Neste horário, apenas cinco ações subiam, com destaque para Unit de Banco Inter (1,05%). Já o dólar subia na faixa de R$ 5,13.

Nesta terça-feira, a CPI da Covid-19 ouve Regina Célia, servidora do Ministério da Saúde que autorizou a importação da Covaxin As denúncias de corrupção na compra de vacinas somadas aos áudios trazidos a público pela ex-cunhada do presidente Jair Bolsonaro elevam a pressão sobre o governo federal, como observa em nota a CM Capital.mesmo quando o também servidor Luís Ricardo Miranda se negou a assinar.

Para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), não há justificativa para votar um processo de impeachment contra o presidente. "O cenário político não ajuda, a CPI da Covid, as 'rachadinhas'; a crise energética, a inflação elevada e a proposta de reforma tributária também não ajudam. E ainda tem o exterior negativo", afirma Luiz Roberto Monteiro, operador de mesa institucional da Renascença.

Nem mesmo a prorrogação do auxílio emergencial por mais três meses, até outubro, anima, assim como a valorização do minério de ferro na China. O contrato futuro da commodity subiu 2,84% na Bolsa de Dalian, enquanto no mercado à vista avançou 0,24%, a US$ 222,36 a tonelada. Com exceção de Vale ON (alta de 0,60%), os papéis de outras mineradoras (Usiminas PN caía 0,41%) e siderúrgicas (CSN ON cedia 1,58%) tinham declino.

Em tempo. No dia 2, o fluxo de estrangeiros na B3 ficou positivo em R$ 294,344 milhões.