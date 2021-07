Por neblina, Salgado Filho volta a ser fechado para pouso

O Aeroporto Internacional Salgado Filho volta a ter a operação parcialmente paralisada na manhã desta terça-feira (6). Em questão da neblina, que tomou a maior parte de Porto Alegre logo ao amanhecer, a Fraport informou que as condições climáticas não ofereceram os parâmetros mínimos de visibilidade da pista para pousos.

Portanto, deste as 7h32, Porto Alegre não recebe voos de nenhuma natureza. As decolagens, no entanto, não foram impactadas. Ainda não há previsão para que o Salgado Filho volte a receber pousos - isso vai depender da ação climática, mas a tendência é que a neblina se dissipe com o aumento da temperatura ao longo do dia.

ocorrido nesta segunda-feira grande filas nos guichês e aglomeração no saguão A situação repete o(5), quando o aeroporto chegou a ficar totalmente paralisado, tanto para chegadas quanto para partidas. O fechamento da pista ocorreu ainda de madrugada, pouco depois das 4h, e a situação só foi ser completamente normalizada quase às 11h. A paralisação causou atraso de voos,do Salgado Filho - o que não ocorreu nesta segunda, vista que apenas chegadas foram suspensas.

obras de ampliação da pista do aeroporto O equipamento antineblina ILS CAT II está desde 2019 desligado, por conta das, e só será recolocado quando a expansão estiver concluída. Enquanto isso, o terminal segue operando com a versão ILS CAT 1, em ação coordenada com as companhias aéreas, com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) e com a Agência Nacionalde Aviação Civil (Anac). "O CAT I permanece operando normalmente e não registramos impacto significativo nas operações neste período em virtude do CAT II", informa a Fraport.