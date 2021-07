Porto Alegre recupera R$ 125 milhões no primeiro semestre

A Secretaria Municipal da Fazenda (SMF) de Porto Alegre divulgou balanço de recuperação de créditos na manhã desta segunda-feira (5). Neste primeiro semestre (janeiro a junho de 2021), foram arrecadados R$ 125,3 milhões dos contribuintes inscritos em Dívida Ativa, o que corresponde a um crescimento de 31,3% em relação ao mesmo período de 2020.

“Permanecemos inovando com foco em facilitar a vida das pessoas. O objetivo é darmos as melhores condições para a solução das pendências existentes, evitando custos e burocracia”, afirma o secretário Rodrigo Fantinel. Ele ressalta que os recursos recuperados são essenciais para a manutenção do equilíbrio das finanças municipais, que são fortemente afetadas pelo gasto previdenciários e pelos custos das ações de combate à pandemia.

A Receita Municipal da Capital é reconhecida nacionalmente pela efetividade na cobrança de devedores, entre as capitais, tendo obtido o maior retorno desde o ano de 2017. Para 2021, estima-se que o total recuperado pode superar os R$ 280 milhões. Este desempenho fez com que a Receita Municipal lidere o ranking das capitais na recuperação de créditos e referência nacional. Segundo informou a Fazendo, muitos técnicos de outras cidades têm vindo a Porto Alegre acompanhar o trabalho desenvolvido, para levar a experiência.

As ferramentas tecnológicas implantadas facilitam a regularização dos devedores, que hoje conseguem parcelar uma dívida de forma on-line, a qualquer dia e horário. Além disso, o atendimento para eventuais dúvidas ocorre por WhatsApp, onde é possível, inclusive, regularizar débitos em cobrança judicial sem a necessidade de deslocamentos.